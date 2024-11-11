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遼寧北鎮文物“四普”工作開始全員實地調查
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2024-11-11 17:19:12
中評社北京11月11日電／據新華社報導，近日，遼寧錦州北鎮市第四次文物普查工作進入工作組全員實地調查階段。作為保存、傳承遼金文化和鎮山文化的重點地區，北鎮市結合實際情況，組建兩支工作組，對當地地上、地下、水下不可移動文物資源進行全面普查。
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