】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 】 
深圳客家古村裡有個戲劇谷
http://www.CRNTT.com   2024-11-11 17:16:56


由江氏客家圍屋改建而成的長守戲劇穀（11月9日攝，無人機照片）。（圖源：新華社）
　　中評社北京11月11日電／據新華社報導，深圳坪山區的長守村是一座約有300年歷史的客家古村。2023年，深圳坪山區引進國內民營原創戲劇機構，活化利用長守村老圍屋，打造長守戲劇谷。

　　如今，《我愛桃花》等新創排話劇場場爆滿，戲劇穀逐漸形成文化聚集效應，客家古村因戲劇而煥發新生。
 


【 第1頁 第2頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：