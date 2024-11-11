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深圳客家古村裡有個戲劇谷
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2024-11-11 17:16:56
由江氏客家圍屋改建而成的長守戲劇穀（11月9日攝，無人機照片）。（圖源：新華社）
中評社北京11月11日電／據新華社報導，深圳坪山區的長守村是一座約有300年歷史的客家古村。2023年，深圳坪山區引進國內民營原創戲劇機構，活化利用長守村老圍屋，打造長守戲劇谷。
如今，《我愛桃花》等新創排話劇場場爆滿，戲劇穀逐漸形成文化聚集效應，客家古村因戲劇而煥發新生。
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