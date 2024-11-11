九江石化：奏響保護與發展和諧樂章

圖為鳥瞰九江長江國家文化公園。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京11月11日電／據新華社報導，走在中國石化九江分公司（九江石化）廠區裡，化工裝置有序排列，柏油路乾淨整潔，道路旁樹木繁盛。檢驗計量中心化驗分析室副主任蔣紅紅帶記者來到園區一處矮墻旁的草坪上，熟練地打開地下環境監測井井蓋，“這是地下環境監測井，我們園區內一共有26處，用來掌握地下水環境質量情況。”



回想起去年習近平總書記在九江石化考察時的場景，蔣紅紅的臉上泛起笑意，“我們當時在現場，感到備受鼓舞，也更有幹勁。”



2023年10月10日，習近平總書記來到江西省九江市，深入長江岸線、企業等進行調研。他指出，長江是長江經濟帶的紐帶。無論未來長江經濟帶怎麼發展、發展到哪個階段，都不可能離開長江的哺育。要從人與自然和諧共生的生命共同體出發，著眼中華民族永續發展，把長江保護好。



九江市作為江西省唯一沿江城市，坐擁152公里長江岸線和鄱陽湖三分之二的水面和湖岸線，是長江中下游生態屏障的重要支撐。一年來，九江市強力推進清理整治沿線項目、拆除非法碼頭、治理廢棄礦山等工作，開展長江流域非法矮圍排查整治，排查矮圍946座，拆除36座，完成118座長江經濟帶廢棄露天礦山生態修復，歷史遺留廢棄礦山已累計完成恢復治理面積43324.38畝，修復率達96.34%。



2019年，九江市啟動了長江沿岸入河排污口排查工作。“入河排污口作為打通岸上和水裡的關鍵環節，是保護長江、維護長江可持續發展的重要抓手。”九江市生態環境預警應急管控中心主任張方介紹，長江九江段共有857個長江入河排污口，現已完成842個長江排污口、391個重點河湖排污口整治，全市地表水國考斷面優良率為100%。



“扎緊”岸上的排污口，還要推動船舶污染物上岸。九江市紀委監委推動港航、檢察、海事、生態環境、城管等多部門建立九江市域船舶污染防治多元共治協作機制，加強對轄區港口碼頭船舶污染物接收能力建設，在全港區推行船舶污染物免費接收政策，推動船上船員的生活垃圾、生活污水、油污水上岸統一接收處理。



在九江姚港綠色航運綜合服務區的躉船上，九江市紀委監委第四監督檢查室主任周運苗仔細查看了污染物記錄表，“通過人工記錄表與大數據系統，目前已實現了船舶污染物上岸交付的溯源管理，查看台賬核實數據，是我們日常監督的一項重要內容。”查看中，周運苗看到了9月7日和8日的記錄，顯示“安信貨6號”和“致遠444”在九江港只交付了油污水，生活垃圾和生活污水在前一個港口交付。“與我們在海事瞭解到的信息一致。”

