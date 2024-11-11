中評社北京11月11日電／網評：傳統村落開發考驗守護智慧

來源：經濟日報 作者：原洋



作為農耕文明的“活化石”，傳統村落見證著地域變遷，蘊含濃厚鄉愁與文化底蘊。習近平總書記在安徽考察時要求“加強傳統村落、傳統建築保護傳承利用，推動優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展”。



我國擁有世界上規模最大、價值最豐富的農耕文明遺產保護群，為文旅融合創新提供了大量優質資源。近些年，不少傳統村落走紅出圈，既為游客帶來新鮮的民俗文化體驗，也帶動了當地村民增收。



然而，個別地方放著大好文化資源不用，盲目拆古建新，一窩蜂地建設小吃一條街，把傳統村落搞得“千村一面”，偏離了保護傳承的應有之義。有的地方片面看重文化符號，比如認為建了馬頭墻就是徽派建築，致使“假風貌”泛濫；有的地方商業植入過於生硬，售賣的商品與本地缺乏關聯，弄丟了自身的獨特魅力。



過度商業化、同質化，讓“文化”成了噱頭，折射出開發者急功近利的心態。這種做法看似降低了開發難度，實則是對傳統村落文化資源的極大浪費與傷害，也很難帶給游客良好體驗，不利於形成口碑。



守護好、發展好傳統村落，還是應注重系統規劃，多些善於發現的眼光。在制定保護利用方案時，不僅要將傳統建築、文化遺跡納入其中，也應涵蓋自然山水、田園風光、民俗民風等，增強規劃的整體性。注重集結各方智慧，特別要重視當地居民意見，避免與當地文化、居民生活脫節。



深挖傳統村落資源不必過分追求“大而全”“新奇特”。有時一棵古樹、一個街角，就可能蘊藏著鮮為人知的歷史故事，值得做細做精做深。與其陷入打造景區景點、創造經濟效益的單一模式，不妨轉變思路，把“小而美”的特色做成吸睛也吸金的IP，於細微處守護鄉土文化的根與魂。