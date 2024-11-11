中評社北京11月11日電／網評：馬拉松何以這麼熱？

來源：光明日報 作者：王丹



寒意漸濃，然而馬拉松熱度不減。剛剛過去的金秋十月，是舉辦馬拉松的黃金季節。據不完全統計，僅10月20日當天，全國就有至少20場馬拉松賽事舉行。11月的第一個周末，全國範圍內舉行的馬拉松等各類路跑賽事超過30場，可謂馬拉松“超級周末”。



儘管賽事扎堆，但仍有不少跑者抱怨“一簽難求”。就拿11月3日鳴槍開跑的2024北京馬拉松來說，報名人數超18萬，再創紀錄，最終3萬名跑者站上跑道。有網友調侃北馬，“中簽就像中大獎”。中國馬拉松賽事的火爆程度可見一斑。



如今的馬拉松，大有城市新潮文化範兒，但它出現在普通人生活中的時間並不算長。過去很長一段時間，它只屬於專業運動員，直到1981年在北京首次舉行城市馬拉松賽事，業餘選手才開始享有參與馬拉松的機會。進入21世紀的第2個10年，馬拉松在中國加快普及。據官方數據，2011年我國舉辦的馬拉松賽事還衹有22場，2017年參賽人數800人以上的馬拉松賽事數量已井噴式增長至1100多場。《2023中國路跑賽事藍皮書》顯示，2023年全國馬拉松賽事多達699場，總參賽規模達605.19萬人次。各地紛紛加入這場“嘉年華”，馬拉松賽事如雨後春笋般湧現。



馬拉松在中國的快速興起，與中國經濟社會的加速發展幾乎同步。廣為引用的一項研究結論是，當人均GDP高於3500美元時，人們會選擇靜態文化消費，如看電影等；而超過5000美元時，人們會開始關注健康問題。2011年，我國人均GDP邁過5000美元大關並節節攀升，人們的健康意識和運動需求進一步增強，體育產業的發展、體育政策的鬆綁以及公共服務的完善也為全民運動熱持續“添柴”“加火”。