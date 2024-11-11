中評社北京11月11日電／網評：一卡通裡看協同

來源：人民日報 作者：尹雙紅



協同發展是一個複雜的系統工程，破題關鍵在於“用法律法規確保一張藍圖幹到底”



京津冀，地緣相近、人緣相親。前不久，京津冀三地人大常委會相繼通過推進京津冀社會保障卡一卡通規定。6.4萬餘家定點醫療機構“一卡通結”，3900多條交通線路“一卡通乘”，193家旅遊景區“一卡通游”，171家圖書館“一卡通閱”……多個場景，一卡通用，群眾工作生活更加方便。



一張社保卡，諸多民生事。社保服務人群覆蓋廣，業務條線多，用卡需求大。京津冀協同發展戰略實施以來，三地對醫療、養老等領域協同發展進行了諸多探索，取得良好成效。在此基礎上，此次立法按照“小切口”的立法要求，採用“規定”的立法體例，有幾條寫幾條，並實現三地同一文本、同步審議、同步表決、同步實施，進一步打通了基本公共服務共建共享中的堵點，有利於進一步整合政務資源，確保三地社保卡能夠跨省通用、一卡多用。



習近平總書記強調：“推進京津冀協同發展，最終要體現到增進人民福祉、促進共同富裕上。”讓人民共享發展成果，是推動協同發展的出發點和落腳點。河北廊坊北三縣與北京通州區衹有一河之隔，隨著兩地往來日趨緊密，延長北京地鐵的呼聲愈加強烈。眼下，連通北京中心城區、北京城市副中心、河北廊坊三河市和北京平穀區的北京軌道交通22號線建設正穩步推進。京冀兩地各部門群策群力，不僅破解了地鐵穿河這一技術難點，實現“硬聯通”，而且打破行政區劃分割的堵點，實現“軟聯通”。緊緊圍繞“人”來謀篇布局，著力解決百姓關心、涉及切身利益的熱點難點問題，推動協同發展的各項改革才能凝聚起更大力量。



京津冀發展的“勢能之差”客觀存在，握指成拳就要統籌好發展實際與共同目標，找到最大公約數。京津冀社會保障卡一卡通立法項目選題納入三地協同立法規劃，同時公開徵求意見，在此基礎上又共同研究修改。立法程序和法規文本的高度協同，使項目既滿足協同發展需要，又充分考慮各地區關切。這啟示我們，打破在自家一畝三分地上轉圈圈的思維定式，同心同向、求同存異，不同地區才能在協同發展中各展所長，共同打開發展新空間。

