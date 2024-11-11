能源央企紀檢監察機構監督壓實責任

中評社北京11月11日電／據中國紀檢監察報報導，眼下，我國各地陸續進入供暖季，用電用暖進入高峰。日前召開的全國能源保供會議，對供暖季能源保供工作進行安排部署，強調能源企業特別是中央能源企業是保供的主力軍，要帶頭做好保供穩價工作，保障能源穩定供應和人民群眾溫暖過冬。能源央企紀檢監察機構聚焦保障能源安全穩定供應，加強對系統各級紀檢機構的督促指導，上下聯動全力推進能源穩產保供，為人民群眾溫暖過冬提供堅強保障。



中國大唐集團所屬的東北、華北、西北地區58家熱源廠、13家熱力公司，承擔著近9.3億平方米的供熱責任。連日來，中國大唐紀檢監察組通過參加黨組會、班子例會等，監督推動集團公司黨組制定下發能源保供專項方案，召開專題會議部署各項保供措施，細化任務分解，層層壓實各級企業黨委主體責任，督促做好冬季安全生產、能源保供等重點任務。



“我們緊盯東北、華北、西北等重點保供區域及重點保供企業，與紀委負責同志一對一溝通，並前往河南、廣西等地6家分子公司現場督導調研，督促全系統紀檢機構加強監督檢查。”中國大唐紀檢監察組有關負責同志介紹，各企業紀委緊盯冬季安全生產、能源保供等重點環節跟進監督，大唐國際紀委就做好供熱工作進行重點提醒，督促基層企業一企一策制定保供熱方案，完善應急處置預案；大唐陝西公司紀委緊盯燃料採購領域廉潔風險點，嚴肅查處燃料采樣、管理等崗位問題線索，形成有力震懾。



面對冬季用電高峰期、供暖期、枯水期三期叠加的保供形勢，中央紀委國家監委駐國家電網公司紀檢監察組約談相關業務部門、重點保供單位，並結合今年公司巡視指出的部分單位電力保供能力有差距等問題，集中會審整改方案、下沉督導整改質效，推動加快度冬重點工程建設。同時，指導公司各級紀委緊扣“煤改電”等民生用電、重要用戶度冬電力保障等，細化監督清單，持續跟進確保電力可靠供應。國網湖南省電力公司紀委緊盯受損線路抗冰改造、綜合檢修、通道清理、隱患排查治理等重點工作責任落實情況，聯合相關專業部門，通過現場、遠程監督等方式，累計發現問題128個，推動整改各類缺陷隱患3120處。