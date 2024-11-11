中評社北京11月11日電／網評：讓技能成才步伐跟上產業升級節奏

來源：人民日報 作者：易舒冉



前不久，220名來自全國各地的產業工人，陸續走進清華大學，參加由全國總工會舉辦的大國工匠人才培訓營，和教授、院士等專家學者一起探討學習。滿滿“工業風”的課堂，成為清華園的一道別樣風景。



過去，產業綫上的工人，講究的是熟能生巧。如今，有機會到高等學府進修，把實踐經驗上升為理論認識。一名參加培訓的產業工人坦言，通過學習和交流，一些工作中卡殼的技術難點有了新思路，對行業發展也有了新理解。



人才是第一資源。在新一輪科技革命和產業變革深入發展的時代背景下，培養知識型技能型創新型產業工人，無疑具有戰略性意義。前不久，《中共中央國務院關於深化產業工人隊伍建設改革的意見》（以下簡稱《意見》）印發，對深化產業工人隊伍建設改革作出全面部署，為鍛造一流產業技術工人隊伍指明了方向。



毋庸置疑，在我國邁向制造大國的歷程中，產業工人扮演著極為重要的角色，發揮了不可替代的作用。然而，隨著中國制造邁向高端化、綠色化、智能化，產業工人隊伍建設也面臨新的挑戰。為產業人才搭建成長階梯，使之適應新型工業化發展需求，是更好保障產業工人權益的內在要求，也是國家和社會發展的迫切需要。



產業升級，不只是技術和裝備的升級，也需要人才資源的支撑。充分發揮產業工人在制造強國建設中的骨幹作用，需要進一步完善產業工人技能形成體系，健全職業發展體系，讓技能成才的步伐跟上科技進步和產業升級的節奏。



湖南湘潭鋼鐵集團，在智能化轉型改造過程中，工人和鋼廠迎來了一同“升級”。面對更複雜、參數更多、數據更精細的操作系統，原本老師傅帶學徒的方式不適用了，廠裡便組織技術骨幹從頭學習，帶領工人們一起轉型，讓工人成為一崗多能的複合型人才。

