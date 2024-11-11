香港企業在進博會收獲滿滿

中評社北京11月11日電／據新華社報導，第七屆中國國際進口博覽會10日在國家會展中心（上海）落下帷幕。作為香港特別行政區的官方組展機構，香港貿易發展局於閉幕當天發布最新統計數據，6天來貿發局組織近千場對接會，參展香港企業反饋“進博會收獲滿滿”。



香港貿發局中國內地總代表鐘永喜說，今年共有331家香港企業參與第七屆進博會，總數創新高，其中由香港貿發局牽頭設立的“香港產品展館”和“香港服務業展館”共有52家香港企業集中亮相，除了傳統的食品貿易和服務貿易外，科技創新已成為最新趨勢和最大特點。



今年的“香港服務業展館”共有18家企業參展，涉及生物醫藥、創新科技、專業服務、人工智能技術等。



前來參展的香港中文大學教授徐仲鍈介紹，港中大去年首次參展進博會，跟隨貿發局服貿展館展示滬港合作案例，今年比去年更進一步，帶來了“ARIA—糖尿病風險評估項目”等兩個初創階段科研項目。進博會期間每天都能迎來不同省份的采購商積極對接，預計今後在寧波、上海兩地最有可能推進項目落地。



同樣感到收獲頗豐的還有首次前來參展的香港威馬航材有限公司。這家提供航空器內外艙裝飾、設備及材料解決方案的企業，在本屆進博會上專門針對內地市場首發了一款全新的民航用電磁感應烹飪台，可蒸米飯、煎牛排、烤吐司等，吸引衆多采購方駐足。公司業務發展總監莊冬瑩告訴記者，與專業航展不同，進博會平台更大，可以遇到更加多元的洽談方，有助於香港航材領域服務貿易走出常規圈層，實現內地與香港的協同創新。