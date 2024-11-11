台南竹溪禪寺重建落成　保留舊物傳承三百年

中評社北京11月11日電／據新華社報導，建寺逾三百年的台南竹溪禪寺經過約20年重建，於10日舉行主體建築群落成典禮，島內百餘座寺廟、700多名僧人以及衆多信衆參加。



竹溪禪寺是台南四大古刹之一，經學者考據也是台灣第一座寺院，創建於公元1664年，由當時的州守所建。因其“寺傍山崖，清溪秀穀，茂林修竹”，而有“竹溪寺”之名。



從清代乾隆年間到台灣光複，古寺經過多次重建。住持資定法師表示，重建前的宮廷式主體建築於1976年完工，但因緊鄰竹溪，地勢低窪，易受淹水之苦。寺方自2005年起進行重建工程，終於完成大雄寶殿、天王殿、文物館等建設。



寺方資料稱，此次重建建築主體雖是重新設計建造，但歷代祖師留下的舊物并未被舍棄，而是重新整理應用，例如佛龕及木桌是由舊建築的檜木門板與床板再制而成。



此外，從清代開始伴隨竹溪禪寺大殿的古井和百年茄苳樹也被原址留下。資定法師說，竹溪禪寺重建保留舊物再利用，是要呈現這次的重建是傳承，而非取代。



寺方指出，竹溪禪寺三百多年歷史留下的文物，在重建過程受到系統性整理與保護，除了被稱為台南三大名匾之一的“了然世界”匾之外，還有明代觀音坐像與名家鑄銅觀音立像等4000餘件文物，將安置於4層樓高的“竹溪禪寺文物館”，建檔完成後開放民衆參觀。