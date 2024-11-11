政企“雙向奔赴”　長三角如何吃到進博紅利

中評社北京11月11日電／據新華社報導，作為中國對外開放的年度“盛事”，進博會不僅是外資企業發掘中國市場的大舞台，也是地方政府尋求貿易合作、搶抓招商機遇的重要通道。近年來，進博會規模越來越大，參展主體越來越豐富，對長三角等周邊地區的輻射帶動效應也越來越明顯。長三角“遇見”進博會，正孕育出更多機遇之門、交流之窗、合作之橋。



強大購買力彰顯區域“硬實力”



根據安徽省商務廳的數據，今年進博會，安徽共成立了1個省交易團、16個市交易分團和5個省直交易分團，經摸排，目前已有300餘家單位、企業報送採購需求，意向採購金額近24億美元；浙江則組織了超4.3萬名專業採購觀眾，預計採購金額將突破百億元，採購內容涉及先進設備、能源資源、農產品、消費品、服務貿易等眾多領域；江蘇省也派出了龐大的交易團赴滬尋覓商機，據悉，江蘇交易團共註冊9100多家單位、近4萬人，數量居全國前列。



除了派出強大的“買手”團隊，不少地方也派出了不同層級的招商團搶抓機遇。



進博期間，蘇州市相城區組成的招商分隊不僅一一巡館、還召開多場對接洽談和招商推介會，詳細介紹相城人文歷史、地理位置、營商環境、產業發展等情況，讓國內外企業更直觀、深刻、全面地瞭解相城。目前，相城區已對接智能裝備、醫療器械、醫療保健等領域的企業數十家。



以進博會為契機，江蘇如東（上海禦河矽穀）投資懇談會11月7日在滬舉行。“隨著通蘇嘉甬高鐵、南通新機場、八條過江通道等重大交通設施加快推進，如東將全面融入上海大都市圈和‘五個中心’建設，迎來新一輪黃金發展期。希望企業家朋友多到如東走一走、看一看，瞭解如東、走進如東、選擇如東。”如東縣委副書記、縣長陳雷盛情向各類外企、民營企業等發出邀請。



以文促商開拓產業新格局



強大的“購買力”不僅彰顯了區域發展硬實力，也展露出區域慣有的商業“親和力”。進博會迎來第七屆，長三角的人文宣介團也愈發駕輕就熟。

