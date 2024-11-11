國產通用型科學計算軟件北太天元發布新版本

中評社北京11月11日電／據新華社報導，記者9日在重慶舉行的第三屆數學促進經濟社會發展論壇（2024）上獲悉，北京大學重慶大數據研究院孵化的北太振寰（重慶）科技有限公司發布北太天元科學計算與系統仿真軟件v4.0，該軟件將進一步助力科學研究和工程實踐深度融合。



據介紹，此次發布的軟件全面升級了交互界面，並強化面向對象語法特性，豐富圖論、計算幾何等數學函數，提升稀疏矩陣常用運算的計算效率。同時，該版本新增了計算機視覺、醫學圖像、深度學習、代碼生成、腦電等工具箱，強化了統計與機器學習、圖像處理、控制系統、偏微分方程等工具箱。該版本顯著增強了軟件的內核性能並擴展了功能板塊，將進一步滿足用戶需求，推動服務範圍擴展至工科專業和產業應用。



記者瞭解到，北太天元科學計算與系統仿真軟件是一款國產科學計算與系統仿真軟件，擁有可控內核與自主知識產權，實現了國產通用型科學計算軟件領域根技術的突破，為我國科研與工程技術開發工作提供了完全自主知識產權的軟件支撐。



北京大學重慶大數據研究院相關負責人介紹，目前，該軟件已在300餘所高校和企業中進行試用，覆蓋汽車、航空航天、國防、金融科技等行業。未來，北太天元將通過融合大模型，構建以需求方為主導的產學研深度融合創新體系，助力學術創新鏈與產業創新鏈發展。