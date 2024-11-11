中評社北京11月11日電／據新華社報導，習近平總書記強調：“加強拔尖創新人才自主培養，為解決我國關鍵核心技術攻關提供人才支撐”。



教育、科技、人才是中國式現代化的基礎性、戰略性支撐。加快拔尖創新人才自主培養是實現高水平科技自立自強的破題之舉。高校處於教育、科技、人才的交匯點，承擔著拔尖創新人才自主培養的重任。在柔性電子學科領域，通過構建自主培養體系，不僅將推動該學科以高質量發展邁向世界一流水平，也有助於探索拔尖創新人才培養模式。



柔性電子技術是在物理、化學、電子、計算機和生物醫學等10多種學科高度交叉融合基礎上形成的、具備真正意義上的顛覆性科學技術，被認為是智能時代關鍵核心技術的突破口，也是培育發展新質生產力的重要內容。2020年，柔性電子學正式成為我國新的一級新興交叉學科。加強柔性電子拔尖創新人才自主培養，能夠推動柔性電子領域原始創新和關鍵核心技術攻關，極大提升該領域科研水平。



自主培養柔性電子拔尖創新人才，離不開構建柔性電子學自主知識體系。為此，可從學術體系、學科體系、教材體系等方面著力。比如，通過構建學術體系，培養學生更廣泛的學術視野和更全面的知識體系；通過構建前沿學科體系，促進基礎學科與應用學科的深度交叉融合，賦能拔尖創新人才培養；通過自主撰寫並構建教材體系，進一步夯實學科育人基礎。



柔性電子拔尖創新人才的自主培養，也需要創新人才培養機制和模式。一方面，要堅持知識傳授、能力培養、價值塑造和智慧啟迪，推進教育教學科研一體化培養；另一方面，也要以服務國家重大戰略需求的科研命題為育人方向，通過柔性電子交叉學科拔尖創新人才、創新創業拔尖創新人才等多條路徑自主培養人才，實現差異化、個性化培養。此外，可通過建設拔尖創新人才培育基地，打造人才培養機制創新、科技管理機制創新、社會服務機制創新、交叉融合培養機制創新的拔尖人才培養平台。例如，通過推進柔性電子領域的國際合作聯合實驗室、創新引智基地等機構建設，全面培養高素質柔性電子學科拔尖創新人才。



柔性電子拔尖創新人才的自主培養，還應瞄准未來前沿性、革命性、顛覆性技術的人才需求。立足柔性電子，通過面向信息顯示、人工智能、先進材料、航空航天、醫療健康、公共安全、低碳能源、泛物聯網等應用領域，探索科技創新領軍人才培養路徑，從而以深化柔性電子領域育人模式變革，構建高質量人才自主培養體系，助力探索形成拔尖創新人才培養的中國模式。