我國科技創新和製造業發展持續穩步向好

中評社北京11月11日電／據科技日報報導，11月9日，國家稅務總局發布的最新數據顯示，今年1月—9月，現行政策中支持科技創新和製造業發展的主要政策減稅降費及退稅20868億元。其中，研發費用加計扣除等支持加大科技投入、成果轉讓和科技人才引進及培養的政策減稅降費及退稅8937億元。



廣東惠州是中國重要的新型印制電路板製造基地。作為當地龍頭企業之一，勝宏科技（惠州）股份有限公司2024年上半年實現營業收入48.55億元，同比增長32.29%。



“公司持續加大研發投入，在算力和AI服務器領域取得重大突破。”勝宏科技（惠州）股份有限公司董事長陳濤介紹，2024年上半年，公司研發費用加計扣除總額1.36億元，享受高新技術企業稅收優惠減免金額1200多萬元。公司將這筆資金用於研發創新、數字工廠建設等，實現擴產增效的良性循環。



這只是稅收政策支持企業創新發展的一個縮影。近年來，我國持續加大稅費優惠政策對科技創新的支持力度，企業研發費用加計扣除比例由75%統一提高到100%，並將集成電路企業和工業母機企業研發費用加計扣除比例進一步提高至120%，為激勵企業創新發展營造良好稅收環境。



數據顯示，截至8月底，我國規模以上工業企業數量達50.4萬家，較2023年末增加4.4%，累計培育製造業單項冠軍企業1557家、專精特新中小企業超14萬家、專精特新“小巨人”企業1.46萬家，有效期內的高新技術企業達46.3萬家。



為支持企業創新發展，除了研發費用加計扣除優惠政策，稅務部門還積極落實高新技術企業減按15%稅率徵收企業所得稅政策。根據稅務總局發布的最新數據，今年1月—9月，高新技術企業減按15%稅率徵收企業所得稅、新能源汽車免征車輛購置稅等支持高新技術企業和新興產業的政策減稅3025億元。



航嘉馳源電氣股份有限公司是一家位於深圳的自主研發、設計、製造智能家居和新能源電池等產品的高科技企業。談及稅收政策如何助力企業發展時，該公司執行總裁劉茂起感慨道：“我們每年投入研發費用超億元，每年享受的稅收優惠也超億元。這些稅收紅利大部分用在5G、智能製造、物聯網、新能源等領域的電源產品研發和製造中，有助於持續增強企業競爭力，占領更多市場份額。”

