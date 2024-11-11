凝神聚力抓改革促發展——基層一線減負見聞

中評社北京11月11日電／據人民日報報導，習近平總書記近日在湖北考察時強調：“要持續為基層減負，讓基層幹部能夠用更多時間和精力來服務群眾。”



新時代以來，以習近平同志為核心的黨中央馳而不息抓作風，持續深化整治形式主義為基層減負。今年8月，中辦、國辦印發《整治形式主義為基層減負若干規定》，著力健全長效機制，讓基層少些形式主義、多些實幹擔當，有更多時間精力抓落實。



近日，記者走基層、看一線，同基層幹部深入交流，瞭解到基層負擔輕了、幹勁足了，凝神聚力抓改革促發展，基層減負取得實實在在的成效。



發文開會少了，抓落實時間多了



“過去，手機日曆記得滿滿的，還要打開鈴聲、時刻留意，生怕漏忘哪一項會議通知。”黑龍江省綏芬河市阜寧鎮黨委書記秦玉濤說。



打開過去的手機日曆數了數，有時一天開三四個會，“哪個會都得去，不去就會被認為不重視。但是，會開得多了、時間長了，兩眼昏花、腰酸背疼，幹工作的精力都會受到影響。”秦玉濤說。



如今，“發文開會才算重視”的思維發生了轉變。秦玉濤到上級部門參會的次數少了，給村幹部開會的頻次也大幅壓減。



前幾日，為了不耽誤參會的村幹部調度秋收任務，阜寧鎮把安全生產、秸秆禁燒、項目建設等事項放在一起說。“80分鐘，全是幹貨，實實在在解決問題。”阜寧鎮北寒村黨支部書記宋德國說。



精簡會議、嚴控發文、多項工作一同部署……基層幹部的感受很直觀，“輕鬆多了，有更多的時間抓落實、幹實事了。”



發展電子商務是阜寧鎮的重點工作。按以往，部署會、協調會、推進會，會議應該是一個接一個，可是近半年時間，只召開了一次全鎮幹部大會，會上一並作了分工安排，然後緊盯責任落實。秦玉濤說：“開短會、說短話，‘撈稠的說’，關鍵是實打實幹事。”

