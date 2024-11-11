全球唯一二叠紀“植物龐貝城”在中國

“植物龐貝城”復原圖。本文配圖均由受訪對象提供（圖源：人民日報海外版） 中評社北京11月11日電／據人民日報海外版報導，近日，在韓國舉辦的第37屆國際地質大會上，國際地質科學聯合會（以下簡稱“國際地科聯”）公布了第二批100個世界地質遺產地名錄，中國有3處入選，“烏達二叠紀植被化石產地”是其中之一。



烏達二叠紀植被化石產地為何被稱為“植物龐貝城”？有怎樣的科學價值？目前的研究情況如何？



全球唯一的二叠紀“植物龐貝城”



烏達二叠紀植被化石產地指的是內蒙古自治區烏海市烏達煤田內埋藏保存的二叠紀化石森林。



2.98億年前，整個華北地區還是沉浸在汪洋中的一個大島嶼，烏達地區處於北回歸線以南的低緯度熱帶區域，是一片生機盎然的熱帶雨林，這里溫暖濕潤，長滿石鬆類、有節類、瓢葉類、蕨類、種子蕨類、原始鬆柏類、蘇鐵類等植物，高低錯落，鬱鬱葱葱。然而，一場規模空前的火山突然噴發，厚厚的火山灰飄到了這片森林，整片森林被就地掩埋。



烏達二叠紀植被化石產地的保存方式與龐貝古城遺址如出一轍。公元79年，維蘇威火山爆發，龐貝被掩埋在數米深的火山灰下，直到1748年被發掘，這里原封不動地保留了神廟、街道、民居等。基於此，負責烏達二叠紀植被化石產地發掘的中國科學院南京地質古生物研究所所長王軍帶領的研究團隊將該產地命名為“植物龐貝城”，這一研究成果2012年在《美國科學院院報》發表後，引發了國際地質古生物學界的關注。



國際地科聯在對今年獲評的遺產地進行介紹時這樣寫道：烏達化石遺址是世界上重建植物化石數量最多的地方，也是世界上精確重建煤田植被實際景觀規模最大的地方，為瞭解植物群落生態提供了一個獨特的窗口，超過50個物種分類說明了該區域高度的生物多樣性。烏達化石代表了一個被稱為二叠紀“植物龐貝城”的遠古森林的特殊記錄。

