提振幹事創業精氣神　全面深化促改革發展

中評社北京11月11日電／據人民日報報導，越是氣勢恢宏的篇章，越需要精益求精地書寫。



習近平總書記在湖北考察時強調：“要緊緊圍繞抓改革促發展加強黨的建設，提振黨員幹部幹事創業精氣神，既勇於開拓創新又持之以恒抓好落實，既敢拼敢闖又善於團結協作，努力創造經得起歷史、實踐和人民檢驗的業績。”



抓改革促發展，既要重視方式方法，又要重視信心決心、態度行動。強化理論武裝，思想認識就能更加統一，幹事創業就更有方略；強化隊伍建設、人才建設，經濟發展就能更有活力和動能；強化正風反腐，就能以政治生態的風清氣正托舉營商環境的山清水秀。著力提高領導幹部謀劃、推動、落實改革的能力，引導幹部樹立與進一步全面深化改革相適應的思想作風和擔當精神，正是加強黨的建設的題中應有之義。



跳起來才能摘到果子，沉下去才能摸准暗礁。推進改革發展，勇於開拓創新是必備的品質。從上海自貿試驗區破冰試水到各地自貿試驗區多點開花，從浙江、重慶率先開展專屬商業養老保險試點到支持更多符合條件的養老保險公司參與商業養老金業務……全面深化改革往縱深推進的每一步，無不是開拓創新的結果。火苗總向上騰，改革要往前走，由不得停一停、歇一歇，由不得打折扣、搞變通。



改革不衹有雷霆萬鈞、猛藥去屙，也有穩扎穩打、潤物無聲。持之以恒抓好落實，意味著必須一步一個腳印，“有領導有步驟推進改革，不求轟動效應，不做表面文章”。雄安新區實現從“一片地”到“一張圖”再到“一座城”的華麗蝶變，海南自貿港建設循序漸進、進入封關運作攻堅期，體現的都是精耕細作、步步為營。目標上有定力，戰略上有耐心，舉措上要務實，改革才能行穩致遠，發展才會穩中向好。



改革改的是體制機制，動的是既得利益，需要敢動真格、善打硬仗，“以自我革命精神推進改革”。沒有供給側結構性改革的牽引拉動，就不可能實現經濟發展質量和效益大幅提升；沒有污染治理的大刀闊斧，就不可能有美麗中國的嶄新圖景。敢於打破那些不合時宜的壇壇罐罐，突破那些束縛活力的條條框框，我們才能通過改革掌握發展主動權。