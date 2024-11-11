秋冬旅遊市場火熱　各地多舉措提升服務

（圖源：央視網） 中評社北京11月11日電／據央視網報導，眼下，秋冬旅遊市場持續火熱。各地採取多種舉措，不斷提升服務保障水平，豐富遊客體驗。



隨著氣溫下降，北方多地冰雪旅遊季陸續開啟。新疆可可托海、黑龍江漠河、河北崇禮等多個滑雪場已經開板，內蒙古呼倫貝爾鳳凰山滑雪場景區目前日接待遊客量近1萬人次。今年冬季，當地還新增航線、專列，保障游人便捷出行。



這段時間，還有不少地方秋色正盛。北京圓明園千米銀杏大道進入最佳觀賞期，日均遊客數近4萬人次。遼寧千山、山西太原等地銀杏景觀與古建、山川相映成趣，引得遊客駐足欣賞。在江西武功山，10萬畝高山草甸由綠色逐漸變為金色，山間色彩斑斕。四川米倉山4萬畝彩葉層林盡染，為應對大客流，今年當地通過新增觀景點位和平台、增設便捷停車場、沿途設置服務點等方式，提升遊客體驗感。今年紅葉季已累計接待遊客30萬餘人次，同比增長24%。



各地特色游持續火熱。在無錫，冬季觀鳥正當時，太湖上觀鳥船航班航次不斷加密。在廣州，當地發布19條特色旅遊線路，推出花海地圖、國際燈光節等活動。在南寧的鄉村田野，風吹稻浪一派豐收景象，當地依托田園風光，推出農事體驗、風景寫生等多項活動。