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日本舉行特別國會 開始投票選舉
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2024-11-11 15:18:22
中評社北京11月11日電／據央視新聞報導，11月11日，日本舉行特別國會，開始投票選舉。首先進行的議程是衆議長選舉。
根據相關規定，在首相指名選舉中，議員可以投出空白票。如果沒有候選人在包括空白票在內的總投票數中獲得過半數投票，將由前兩名進行決勝輪投票。
由於自民黨及公明黨組成的執政聯盟在此前的衆議院選舉中未獲得過半數席位，根據日本各家媒體此前預測，首輪投票中無法直接決出勝負。決勝輪投票預計將在自民黨總裁石破茂和最大在野黨立憲民主黨黨首野田佳彥兩人中進行。
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