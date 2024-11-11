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日本國民民主黨代表承認其婚外情并致歉
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2024-11-11 15:16:48
中評社北京11月11日電／據央視新聞報導，當地時間11月11日早間，日本國民民主黨代表玉木雄一郎開臨時記者會，對近日有日媒報道其存在婚外情一事，玉木稱所報內容基本屬實并致歉。
對於今後自己的去留問題，玉木表示將咨詢黨內議員等意見進行判斷。對於此前確定在11日首相指名選舉中，國民民主黨所屬議員將投票給玉木的計劃是否有變動一事，玉木表示將在當天中午的該黨參衆兩院議員總會上進行商討。
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