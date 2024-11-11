敦煌樂舞文化主題展走進台灣東華大學

圖為觀眾在台灣東華大學參觀展覽。主辦方供圖（圖源：人民日報海外版） 中評社北京11月11日電／據人民日報海外版報導，由敦煌研究院、中國宋慶齡基金會以及台灣沈春池文教基金會共同主辦的“妙音曼舞——敦煌樂舞文化主題展”，自9月初在台灣藝術大學開展以來深受廣大民眾喜愛，於近日起在台灣東華大學向公眾免費展出。



敦煌研究院石窟文物保護研究陳列中心研究員朱曉峰說，很開心將這麼豐富的展覽內容帶來台灣，尤其在這麼美麗的大學校園展示，對文化交流有相當大的助益。



台灣沈春池基金會秘書長石靜文表示，“敦煌文化藝術展”自2016年在各校巡回展出以來，得到許多青年朋友的廣泛關注和喜愛。今年是疫情之後首度回歸實體展形式，上、下學期共會在台灣6所大專院校展出，每次主題都不盡相同，相信同學們會在這裡看到敦煌壁畫的豐富文化底蘊。



本次“妙音曼舞——敦煌樂舞文化主題展”共規劃三大展區。“絲路漫行”展有敦煌石窟在千年前形成的歷史沿革，以及敦煌壁畫所使用的各式材料，重現千年前的漫漫絲路；“淨土梵音”陳列根據敦煌壁畫仿制的各式樂器，如琵琶、腰鼓、塤、排簫等，讓觀眾體會敦煌樂舞的華美；“繽紛散樂”展出《張議潮統軍出行圖》和《宋國夫人出行圖》等著名敦煌壁畫的高清復制件，真實還原中國古代樂舞的歷史文化生態。



此次主題展將持續至11月28日，並於12月6日起在台灣逢甲大學展出。