全球投資者看好大灣區合作新機遇

中評社北京11月11日電／據人民日報海外版報導，“你幾乎可以在粵港澳大灣區獲得企業發展需要的政策、人才、供應鏈等一切支持。”在近日舉辦的2024粵港澳大灣區全球招商大會上，中國歐盟商會副主席、華南董事會主席高志豪表示，粵港澳大灣區不僅有先進的基礎設施，還聚集了製造中心、研發中心等產業要素，機遇多多，吸引眾多國際企業前來布局。



本次招商大會以“投資大灣區，共創美好未來”為主題，吸引了包括巴斯夫、埃克森美孚、輝瑞、特斯拉等世界500強企業在內的一大批外企代表以及中國歐盟商會、華南美國商會等商協會代表參會。他們紛紛表示，大灣區市場前景廣闊、潛力巨大，為外資企業提供了難得的發展機遇。



招商成果豐碩



本次招商大會由粵港澳三地政府聯合舉辦，採取“1＋9＋N”系列活動形式，即“1場主場活動”“9場珠三角城市招商大會”及“N場海內外路演和產業招商活動”，共達成簽約項目1933個、資金總額2.26萬億元。



公平的競爭環境、良好的營商生態、不斷推出的優惠政策，讓全球投資者紛紛用腳投票，在大灣區投資設廠、增資擴產。本次招商大會現場，24個重大項目進行了簽約，包括澳門機場橫琴貨站項目、希音灣區大旺智慧產業園項目、明陽現代能源高端裝備科技園項目、招商局集團科技創新總部項目、江門鬆下電子元器件項目等。



總投資近30億元的嘉士伯佛山三水生產基地8月底正式投產。“從談判到簽約只用半年、從開工到建成只用一年半，在同行業同等規模的項目中都罕見。”嘉士伯中國區總裁李志剛說，當地產業基礎雄厚、市場前景廣闊、政府高效專業，給他留下深刻印象。他認為，大灣區經濟體量大、消費能力強，企業對在大灣區的投資有信心。



埃克森美孚在廣東惠州大亞灣建設的一體化工廠與大亞灣研發中心即將投入使用。“廣東充分體現近商親商的理念，為企業提供信心和可預期性。”埃克森美孚董事長兼首席執行官伍德倫認為，在粵港澳三地政府的共同努力下，粵港澳大灣區具備了成為世界經濟增長極的潛力。

