遊客少、氣溫高　韓國滑雪旅遊業面臨困境

2022年2月5日，遊客在位於韓國平昌的阿爾卑西亞越野滑雪中心體驗滑雪。（圖源：新華社） 中評社北京11月11日電／據新華社報導，受滑雪人數減少和氣候變化等因素影響，在韓國原本頗受歡迎的滑雪旅遊業如今面臨經營困境。



《韓國時報》9日以韓國滑雪場商業協會為消息源報導，今冬滑雪季，韓國將衹有12個滑雪場開放。這一數字與2009年相比減少了5個，其中多數是在過去3年間關閉。



導致滑雪場停業的主要原因之一是遊客人數減少。



韓國第一個滑雪場1975年在江原道平昌開業，此後又有多個滑雪場陸續開業，最多時達到17個。統計數據顯示，1999至2000年滑雪季，韓國雪場遊客數量首次超過了300萬，之後逐步增加。2011至2012年滑雪季，遊客人數超過680萬。然而隨後滑雪人數開始下降，在2020至2021年滑雪季，滑雪人數驟降至140萬。雖然接下來一個雪季的遊客數量恢復到約380萬，但也僅為頂峰時的大約一半，難復昔日榮光。



依照業內人士說法，韓國滑雪場的遊客主要是年輕人，由於近些年來的低出生率和人口老齡化，遊客數量明顯減少。政府數據顯示，韓國新生兒數量2015年達到約43.8萬人的峰值，之後連續下降，2023年降至不足23萬人，為該國1970年開始統計以來最低水平。



滑雪旅遊失去動力的另一關鍵因素是氣候變化導致的冬季變暖。