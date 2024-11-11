日海自掃雷艇起火後傾覆 一名船員失聯

中評社香港11月11日電／共同社報導，當地時間10日上午9點40分前後，日本第7管區海上保安總部（北九州）接報稱，海上自衛隊掃雷艇“宇久島”號在福岡縣宗像市大島近海約2.5公里處起火，“引擎室發生火災，一人被困”。現場持續展開了滅火行動，但最終未能撲滅，掃雷艇在次日11日凌晨0點05分前後傾覆。海自稱，未能確認3等海曹古賀辰德（33歲）的下落。海自將在海上幕僚監部內設置事故調查委員會，加緊查明原因。



鑑於船體傾覆使得火已熄滅，海保為了潛水搜索艇內，正在協調安排潛水員和器材。據稱一旦準備就緒，將立即開始搜索。截至11日早晨，掃雷艇除艇首部分外，大半沒入海中。



海自最高長官、海上幕僚長齋藤聰10日晚在東京市谷的防衛省召開記者會時稱，“給國民帶來了極大擔憂”。



據海保等稱，10日下午2點前後，負責滅火的海自掃雷艇“豐島”號稱已控制住火勢，但約50分鐘後確認復燃。



海保和海自開展了救援和滅火行動，但火勢猛烈難以撲滅，下午3點45分前後，船員被疏散至“豐島”號上。一名20多歲男性稱因吸入濃煙而喉部疼痛，已被送醫，並無性命之憂。



據海自消息，“宇久島”號上約有40人。10日上午從山口縣下關市的基地出港，為參加在日向灘舉行的掃雷訓練，而一邊訓練一邊駛往鹿兒島縣的志布志港。失聯的古賀和被送醫的男性均為機械員，事發時正在可能是起火源頭的引擎室當班。



“宇久島”號全長54米，隸屬於海自下關基地隊（山口縣）。