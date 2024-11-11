蘇丹中部一村莊遭襲致11人死亡

中評社北京11月11日電／蘇丹民間機構“蘇丹醫生網”10日發表聲明說，蘇丹快速支援部隊當天對該國中部傑濟拉州一個村莊發動襲擊，造成11人死亡。



新華社報導，聲明說，遇襲的胡杜爾村位於傑濟拉州東部，該村的衞生中心和多處民房遭到搶劫，襲擊造成11人死亡、18人受傷，其中包括多名兒童。聲明還說，目前傑濟拉州東部部分村莊正被蘇丹快速支援部隊圍困，其餘多數村莊已無人居住。



另據傑濟拉州民間組織“中部呼聲”10日發表的聲明，位於該州東部的希拉利耶市已遭蘇丹快速支援部隊圍困17天，死亡人數上升至300多人，其中包括老人和兒童，死因主要是槍傷和疑似中毒。蘇丹外交部7日晚曾發表聲明，指責蘇丹快速支援部隊過去兩天在希拉利耶市殺害120人。



蘇丹快速支援部隊尚未對這兩起事件作出回應。



今年10月20日，蘇丹快速支援部隊中部指揮官基克爾攜下屬部隊向蘇丹武裝部隊投誠後，蘇丹快速支援部隊針對傑濟拉州東部多個村鎮發動大規模襲擊。蘇丹外交部及多個民間組織指責蘇丹快速支援部隊“報復”傑濟拉州，說襲擊已造成數百名平民傷亡。對此，蘇丹快速支援部隊日前在社交媒體回應稱，蘇丹武裝部隊在該地區大規模武裝平民，遭襲擊的是支持蘇丹武裝部隊的民間武裝團體。



2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續一年多的武裝衝突已造成蘇丹約2.48萬人喪生，超過1053萬人流離失所。