黃岩島媲美大堡礁　中方有效管控呵護

黃岩島海域環境質量優，珊瑚礁生態系統健康。圖為黃岩島海域美麗珊瑚礁一隅。（來源：新華網） 中評社北京11月11日電／據大公網報導，生態環境部7月10日正式面向全球發布《黃岩島海域生態環境狀況調查評估報告》。此次調查是由生態環境部華南環境科學研究所、生態環境部國家海洋環境監測中心等多家單位成立的專業化調查隊聯合完成。



聯合調查隊於2024年5月至6月赴黃岩島海域系統開展該海域生態環境狀況現場調查，調查內容涵蓋海水水質、沉積物質量、生物質量、海洋垃圾，以及珊瑚群落、礁栖魚類和典型生物類群等，累計獲取各類樣品600餘份。調查評估結果表明，黃岩島海域環境質量優，珊瑚礁生態系統健康，礁栖生物多樣性豐富。參與此次科考的專家表示，“此次科考最大的意義就在於展現我們對黃岩島實現有效管控後，對整個黃岩島的生態環境保護起到了良好的、正面的作用。”



今年五月，菲律賓國家安全委員會發言人喬納森.馬拉亞揚言，菲律賓將對中國漁民在黃岩島違規作業，導致當地珊瑚礁遭受破壞，以及捕撈瀕危巨蛤──硨磲等行為提起國際訴訟。上述報告顯示，此次調查發現，黃岩島活造礁石珊瑚覆蓋度較高。活造礁石珊瑚平均覆蓋度為28.6%，其中，黃岩島東北部活造礁石珊瑚平均覆蓋度高達37.1%（變化範圍25.4%～52.2%），該數據可與澳洲大堡礁相媲美。