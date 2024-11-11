中國－東盟“Z世代”青年共赴雲南

中評社北京11月11日電／據中國僑網報導，11月9日，由中國公共外交協會、雲南省紅河州人民政府主辦的中國－東盟“Z世代”青年大聯歡暨文化交流活動在雲南省紅河州舉辦。來自越南、泰國、菲律賓、緬甸、馬來西亞、印度尼西亞、柬埔寨等7個東盟國家的使節、網絡達人及留學生代表走進建水縣，深入體驗中國傳統工藝，感受中華文化魅力。



活動期間，參訪團一行來到紫陶企業，近距離瞭解建水紫陶製作工藝。建水紫陶作為中國四大名陶之一，其獨特的六大工藝——泥料制備、手工拉坯、濕坯裝飾、陰刻陽填、高溫燒制、無釉磨光已於2008年被列入世界非物質文化遺產名錄。在紫陶製作體驗環節，東盟青年們分組參與拉坯和濕坯裝飾制陶過程。通過親身實踐，他們深入瞭解了紫陶製作的精妙之處。



隨後，參訪團漫步享有“滇南鄒魯，文獻名邦”美譽的建水古城，在古色古香的街巷間領略雲南特色商品，感受這座千年古城的人文底蘊。



來自印度尼西亞的網絡達人陳俊偉表示：“今天親手製作紫陶的經歷讓我印象深刻。拉坯製作的過程真的很難，所以看到這些精美的紫陶成品，我覺得中國傳統工藝的精湛令人佩服。”



泰國網絡達人聞名說：“通過此次活動，我不僅對紫陶製作的工藝和工匠們的專注態度深有感觸，更體會到了中國在傳統文化保護方面的努力。建水古城仿佛帶我回到了歷史的長河中，建築的風格和保存狀況都讓我感受到濃厚的文化底蘊。”



此次活動旨在搭建中國－東盟＂Z世代＂青年交流的橋梁，讓東盟青年更深入地瞭解真實的中國，感受中國鄉村振興成果和傳統文化魅力。未來兩天，活動還將走進雲南省紅河州屏邊縣、開遠市、彌勒市等地，體驗滴水苗城的民族風情、領略苗族醫藥的獨特魅力、瞭解現代農業的發展與振興，進一步瞭解紅河之美、中國之美。