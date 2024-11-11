菲律賓福建龍岩商會成立

菲律賓福建龍岩商會成立暨首屆職員就職典禮。（來源：中國僑網） 中評社北京11月11日電／據中國僑網報導，9日晚，菲律賓福建龍岩商會成立暨首屆職員就職典禮在菲律賓首都馬尼拉隆重舉行。會長張樹忠率商會首屆領導班子宣誓就任。



據悉，在菲律賓打拼的龍岩鄉親有2000多人。菲律賓福建龍岩商會從2022年開始籌備，是由在菲龍岩市籍的企業家和社會賢達自發組成的非營利性社團，以“愛國愛鄉、團結互助、服務鄉親，奉獻社會”為宗旨，通過資源整合，共同探索商機，拓展業務，共同應對挑戰，在鄉親間搭建一個凝聚鄉誼的橋梁和商業交流的平台。



菲律賓福建龍岩商會有會員近200人，會員籍貫包括龍岩市下轄七個縣（市、區），會員從業領域涵蓋房地產開發、工程建築、裝修工程、五金產品、跨境電商及配套服務等行業，是龍岩市鄉親在菲律賓成立的首個社團。



菲律賓VIVD地產公司和福建中恒興業集團董事長張樹忠、阿斯特拉建築公司董事長黃立林、科利鋼鋁業董事長王永添分別擔任首屆會長、執行副會長、監事長。



張樹忠表示，無論你我來自龍岩的何方，無論從事何種職業，我們都因共同的血脈和故鄉而緊密相連。該會將勇擔社會責任，投身公益事業，既要為菲律賓發展貢獻力量，也要心系家鄉投資獻策，為推動中菲兩國友誼、促進兩國經貿往來和文化交流作出積極貢獻。