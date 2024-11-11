美國或再次退出《巴黎協定》

中評社北京11月11日電／據大公網報導，美國候任總統特朗普或將全面撤銷拜登政府時期的氣候政策，危及全球在遏制全球暖化上做出的努力。



特朗普一直批評氣候變化是個“騙局”。特朗普在其第一個任期就退出了《巴黎協定》，直到2022年拜登上任，美國才重新加入。特朗普在6日發表的勝選演說中，承諾將增加國內石油開採，保證削減污染法規，並聲稱要廢除拜登政府的氣候政策。



《紐約時報》報導，特朗普的交接團隊已籌備一系列行政命令及公告，準備再次退出《巴黎協定》，以及縮減部分國家保護區範圍，以便石油公司擴大鑽探範圍，加大開採。另外，特朗普過渡團隊還在考慮，將環境保護署（EPA）總部從華盛頓特區遷至其他地點，但目前細節還不清楚。



11月11日至22日，第29屆《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會（COP29）將在阿塞拜疆舉行，各國將探討如何淘汰化石燃料、貧窮國家氣候行動資金資助等議題。特朗普勝選使得美國未來在抗擊暖化的承諾上，可能再次開減排“倒車”。德國波茨坦氣候影響研究中心主任兼氣象科學家羅克斯特倫表示：“特朗普勝選後，我們如今面臨的是，他在氣候議題上頂多恢復第一任期的無作為。而對這10年關鍵期來說，我們實在承擔不起4年的停頓。”