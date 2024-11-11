已贏得213個議席　共和黨有望續控眾議院

中評社北京11月11日電／據大公網報導，根據最新計票結果，共和黨目前已贏得213個眾議院議席，接近拿下美國眾議院控制權，這會是特朗普明年1月重返白宮後，推進議程的關鍵因素。



目前共和黨握有220席，民主黨212席。新一屆國會眾議員選舉仍在計票中，還有17個議席結果尚未出爐。截至10日，共和黨已在435個席位的眾議院中贏得213席，距離取得控制權還剩5個席位。民主黨迄今已贏得205個眾議院席位，還需要13個才能取得控制權。



隨著特朗普在大選中獲勝、共和黨也贏得參議院控制權，控制眾議院將使共和黨擁有更廣泛的權力，有助推動減稅和邊境安全控制等廣泛議程。



此外，共和黨兩院議員即將在本周投票，選出新一屆國會黨內領袖。共和黨議長約翰遜在周三的投票中，可能面臨來自黨內保守派的挑戰。保守派希望約翰遜在眾議院管理規則上予以讓步。如果共和黨僅以微弱優勢控制眾議院，這意味著約翰遜將需要眾議院共和黨人一致的支持。在參議院，南達科他州參議員圖恩、得州參議員科寧和佛州參議員斯科特將爭奪參議院多數黨領袖職位，接替不再連任、現年82歲的麥康奈爾。不過，特朗普勝選使得參議院領袖之爭複雜化，圖恩和科寧被視為麥康奈爾的“門徒”，兩人分別擔任黨鞭和共和黨參議院二號人物，而斯科特則與特朗普關係良好。