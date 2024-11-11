卡塔爾否認退出加沙衝突斡旋

中評社北京11月11日電／據大公網報導，卡塔爾外交部9日晚發表聲明說，卡塔爾斡旋加沙衝突的工作陷入停滯，但關於卡塔爾已退出斡旋的報導並不準確，關於卡塔爾要求關閉巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）駐多哈辦事處的報導也不準確。



美媒9日早些時候聲稱，卡塔爾已退出斡旋，並要求哈馬斯關閉其多哈辦事處。卡塔爾外交部在聲明中澄清說，只要各方有誠意終止加沙地帶的衝突和人道主義災難，卡塔爾將重啟斡旋工作。聲明還強調，哈馬斯駐多哈辦事處設立的主要目的是成為相關各方溝通的渠道，而這一渠道促成了去年11月哈馬斯與以色列臨時停火。



以色列10日繼續襲擊加沙和黎巴嫩。據半島電視台報導，以軍轟炸加沙北部的賈巴利亞難民營，造成33人死亡，其中包括13名兒童。黎巴嫩公共衛生部10日說，以色列當天空襲了黎北部和南部地區，共造成至少23人死亡，其中包括3名兒童和3名醫護人員。以色列總理內塔尼亞胡稱，過去幾天他與美國候任總統特朗普進行了3次通話，旨在加強以色列和美國之間的聯盟。



內塔尼亞胡日前開除與其存在分歧的防長加蘭特，由外長卡茨接任防長。卡茨10日稱，作為新防長，他的首要任務是阻止伊朗核計劃。他還表示，無論採用何種方式結束戰爭，哈馬斯在加沙都不會有立足之地。