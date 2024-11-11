中國貨運航天飛機“昊龍”亮相中國航展

中評社北京11月11日電／據央視新聞報導，在十五屆中國航展上，入選空間站低成本貨物運輸系統方案並獲得工程飛行驗證階段合同的“昊龍”貨運航天飛機正式亮相。



“昊龍”貨運航天飛機，是為了進一步降低中國空間站貨物運輸成本，由中國航空工業集團公司成都飛機設計研究所自主設計研製的一型帶翼低成本空間站貨物運輸飛行器。



“昊龍”貨運航天飛機採用商業運載火箭發射，與我國空間站交會對接，完成貨物上下行之後，無動力自主返回，水平著陸於指定機場。“昊龍”貨運航天飛機具備突出的可重復使用能力，兼顧空間站上行和下行運輸，相比傳統貨運飛船具有更好的經濟性和下行運輸能力。



“昊龍”貨運航天飛機實現了可重復使用。能再入大氣層飛行、水平著陸，實現航天器航班化的回收處置和重復使用，大幅降低貨運飛行器的重復使用周期和單次任務成本。跨越提升了帶翼構型的貨物裝載能力，獨創機翼整體折叠技術，貨物裝載能力提升，對現有貨物運輸體系形成很好的補充。



此外，“昊龍”貨運航天飛機具有貨物下行能力。採用帶翼構型使得“昊龍”貨運航天飛機具有更多的返回機會、更好的再入返回環境條件，都是對下行需求的有力支撐。



目前，“昊龍”貨運航天飛機已經完成了方案設計，正全面開展工程研製。