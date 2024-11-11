48批次2113件／組流失文物回家

中評社北京11月11日電／據新華網報導，意大利羅馬，當地時間10月28日，菲烏米奇諾機場。和煦的陽光中，CA940航班載著一批特殊的“乘客”衝上雲霄，踏上歸途。



它們是意大利查獲並於近期返還中國的56件文物藝術品中的一部分。經過入庫、點交、鑒定等諸多程序後，11月9日，國家文物局向公眾通報了這些珍寶歸家的歷程——



2022年10月、2024年4月，意大利文物憲兵分別向我國通報3件和53件其查獲的疑似中國文物信息。國家文物局根據專家鑒定和法律研判結果，向意方提供了翔實的鑒定意見和法律依據報告，並通過外交渠道向意大利政府正式提出返還要求，意方決定返還上述56件文物藝術品。



數據顯示，黨的十八大以來，我國已實現48批次2113件／組文物藝術品回歸。一批批文化瑰寶歷盡劫難、跨越山海，回到祖國人民懷抱。



曾幾何時，它們是中華民族心頭的傷痛。



圓明園慘遭焚毀，敦煌石窟屢被破壞……殘垣靜默，幾番夢回。翻開中國近代史，大量文物四散飄零的命運，令人扼腕。



如今，青銅“虎鎣”亮相國博、馬首銅像回歸圓明園、天龍山石窟流失佛首重返故土……一聲聲“歸來”的呼喚，已一次次化作現實中最美好的重逢。



遙想人民共和國成立初期，鄭振鐸等老一輩文物工作者，需要通過建立“香港秘密收購文物小組”等方式，在國計維艱之時為國家追回大批珍貴文物。



“秘密”二字，透出了無盡的艱難與坎坷。他們“惟必須十分的機密，十分的小心慎重”，方能“以免有壞人鑽空子”。