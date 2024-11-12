中評綜述：韓國專家怎麼看待特朗普再勝選？

特朗普將任第47屆美國總統（圖源：路透社） 中評社首爾11月12日電（記者 崔銀珍）根據美國國家廣播公司的測算，目前美國各州的普選結果均已出爐，特朗普獲得74519466張普選選票，總計獲得312張選舉人票，將再度入主白宮。他的第二任期對比第一任期會有什麼樣的變化？日前，我們綜合了韓國媒體和戰略專家們對其“二進宮”後各個方面的分析，從多角度展現韓國對特朗普勝選的思考。



一、內閣構成及政治變化



通過此次大選，特朗普的共和黨掀起"紅色浪潮"，掌握了參眾兩院。特朗普的第二個任期將如何構成，將有什麼變化，在KBS《開放討論》中，慶熙大學未來文明院教授安秉振(音)表示，特朗普團隊的變化，第一任期有像米奇·麥康奈爾這樣的老練的共和黨代表領導人，那麼現在聯邦政府和參眾兩院都充斥著宣誓絕對忠誠特朗普的人。雖然特朗普不會改變，但令人擔心的是，他的參謀陣容將充滿完美的理念主義者。特別是，如果加入對中國非常強硬的埃爾布里奇·科爾比、羅伯特·奧布萊恩、羅伯特·萊特希澤等人物，今後4年特朗普的交易傾向和參謀們的理念強硬之間將出現混亂。



在韓聯社《焦點今天》中，西江大學國際大學院教授金在天(音)表示，此次大選結果，整體上很有可能打破美國政治牽制和均衡的機制。現在，如果沒有特朗普的光環，很難當選的地區越來越多，預計特朗普對參眾兩院的掌控力將起到很大的作用。司法部門的未來也是值得關注的部分。最高法院法官比例為6:3(共和傾向:民主傾向)，三名民主傾向法官中有一人可能在特朗普任期內退休，在這種情況下，如果特朗普任命的大法院法官就成一共有4人，有可能掌握大法院。首先，可能會進行大規模的人事更新和有效地減少聯邦政府的裁員。



在《3PRO TV》中，國防大學安全保障大學院教授金永俊(音)表示：美國輿論對現有精英的思考方式感到厭倦，這體現了此次大選的結果。之前的共和黨未能擺脫官商勾結和腐敗勢力的形象，民主黨受到了“只許州官放火，不許百姓點燈”的極度指責。把這些人要全部清除的輿論可以看作是此次大選勝利的根據，特朗普也衹有抓住這個機會，才能為自己的接班人在下屆大選中取得成功奠定基礎。因此，2.0的組成可能不是由阻止特朗普意見的現有慣性所困擾的精英們組成，而是由不違背特朗普意願的新人物組成，應該關注那些不是與智庫有關聯的人物，而是吸引選舉資金的活動團隊。

