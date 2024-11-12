11月11日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京11月12日電（記者 海涵）外交部發言人林劍11月11日主持例行記者會，並就紹俄羅斯聯邦安全會議秘書伊古訪華、美方涉南海錯誤言論、中國和印尼簽署海上共同開發合作文件等問題回答中外記者提問，以下是問答全文：



林劍：俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古將於11月11日至15日來華出席中俄第十九輪年度戰略安全磋商和中俄執法安全合作機制第九次會議。中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅和中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清將分別同紹伊古安秘會談。



共同社記者：據報導，在日本眾議院首相選舉第二輪投票中，自民黨總裁石破茂獲勝，再次當選日本首相，請問發言人對此有何評論？



林劍：這是日本內政，中方不作評論。中日關係長期健康穩定發展，符合兩國人民根本利益。希望日方同中方相向而行，恪守中日四個政治文件的原則和共識，全面推進兩國戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。



中新社記者：我們注意到，11月8日，習近平主席夫婦同意大利總統馬塔雷拉和女兒勞拉共同賞鑒境外返還文物。發言人能否介紹相關情況？對中意文物返還合作有何評論？



林劍：我們歡迎這56件流失海外多年的中國文物藝術品“回家”，高度讚賞意大利保護文化遺產、推動流失文物返還原屬國的責任擔當。此次習近平主席夫婦同意大利總統馬塔雷拉和女兒勞拉共同賞鑒境外返還文物，是繼2019年後兩國領導人再次共同見證中意文物返還合作成果，彰顯意方對中國文化遺產的尊重，更是中意友好的鮮活例證。

