“中國文化進校園”舞蹈大賽在尼日利亞舉辦

中國駐尼日利亞大使館文化參贊兼尼日利亞中國文化中心主任楊建興在活動現場致辭。（來源：新華網） 中評社北京11月11日電／據新華網報導，第十二屆“中國文化進校園”舞蹈大賽近日在位於尼日利亞首都阿布賈的尼日利亞中國文化中心舉辦，來自阿布賈12所高中“中國之角”的同學們表演了中國和尼日利亞舞蹈。



本次活動由尼日利亞中國文化中心主辦，阿布賈中等教育局承辦。中國駐尼日利亞大使館文化參贊兼尼日利亞中國文化中心主任楊建興，阿布賈中等教育局負責課外活動的局長哈吉婭，尼日利亞藝術家協會主席、尼日利亞中國同學會主席蘇萊曼，尼日利亞中國文化中心副主任劉占平，以及阿布賈“中國之角”所在高中的師生、10餘家中尼主流媒體記者等300餘人出席了本次活動。



楊建興在致辭中表示，“中國之角”是中國大使館和阿布賈中等教育局共建的文化交流平台，同學們可以在這裡學習中文，閱讀中國書籍，觀看中國影片，學習中國舞蹈、音樂與繪畫等，並有機會參加很多中尼文化交流活動以展示學習的收穫。希望同學們通過在“中國之角”的學習和體驗，增強對中國文化的瞭解和喜愛，將來做中尼友好的傳承者和發揚者。



尼方多位嘉賓在致辭中對中國大使館和中國文化中心為一年一度的舞蹈大賽提供的大力支持表示感謝，並表示“舞蹈大賽”已經在阿布賈的高中當中成為一項知名的品牌活動。學生們通過在“中國之角”的學習，能夠增強對中國文化的瞭解，提高文化藝術修養和跨文化交際能力，開闊視野增長才幹，為將來成長為尼中友好事業的推動者和國際型人才打下良好的基礎。