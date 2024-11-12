外交部：願同海上鄰國積極探討開展海上合作

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京11月12日電（記者 海涵）中國和印尼近日發布聯合聲明指出，雙方就在兩國主張重叠海域開展共同開發合作達成重要共識。外交部發言人林劍11月11日在例行記者會上就此表示，中方一貫倡導擱置爭議、共同開發，願同印尼方及周邊其他海上鄰國積極探討開展包括共同開發在內的海上合作。



有記者提問，《中華人民共和國和印度尼西亞共和國關於推進全面戰略夥伴關係和中印尼命運共同體建設的聯合聲明》中提到，雙方將共同致力打造更多海上合作亮點，包括在兩國主張重叠海域開展共同開發合作，一致同意設立政府間聯合指導委員會，探討和推進有關合作。請問需要探討的兩國主張重叠海域有哪些？



林劍表示，中方一貫倡導“擱置爭議，共同開發”，始終致力於同周邊海上鄰國一道，通過海上共同開發更好地管控爭議，推進合作，維護穩定，實現共贏。中方願同印尼方共同努力，落實好兩國領導人達成的重要共識，使有關合作成果早日惠及兩國和兩國人民。同時，中方願同周邊其他海上鄰國積極探討開展包括共同開發在內的海上合作。



林劍說，中國和印尼簽署的海上共同開發合作文件，主要是明確了雙方在兩國主張重叠海域開展共同開發合作的政治共識和合作方向，雙方將進一步探討合作內容和方式等具體問題。



在當天的記者會上，還有記者提問，中國和印尼在上周末發表聯合聲明稱，雙方就在兩國主張重叠海域開展共同開發合作達成重要共識。印尼外交部今天表示，儘管同中國達成了共同開發協議，但印尼不承認中國在南海“九段線”的主權主張。中國是否認為這一“重要共識”代表印尼承認中國對印尼部分專屬經濟區的主權主張？



林劍指出，中國在南海的主權和相關權利是在長期的歷史過程中形成的，具有充分的歷史和法理依據，符合國際法和國際實踐。早在1948年，中國政府就正式公布了南海斷續線，重申在南海的主權和相關權利。中方高度重視同印尼簽署有關海上共同開發合作文件，願同印尼方一道努力，落實好兩國領導人達成的重要共識，使有關合作成果早日惠及兩國和兩國人民。



