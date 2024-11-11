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美國亞拉巴馬州一大學發生槍擊事件
http://www.CRNTT.com   2024-11-11 17:09:19


　　中評社北京11月11日電／據新華網報導，美國東南部亞拉巴馬州塔斯基吉大學10日凌晨發生槍擊事件，造成一人死亡，多人受傷。

  校方發表聲明說，死者不是該校學生，但傷者包括數名在校學生，均已送醫。

  塔斯基吉市警方說，事發時正值塔斯基吉大學舉辦返校慶祝活動，現場聚集了大量活動參與者，救援車輛一時難以進入。

  截至記者發稿時，確切受傷人數尚未公布，校方和警方正在調查槍擊事件起因，尚無人被捕。

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