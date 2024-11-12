中評現場：灼見名家十周年論壇 李家超致辭

活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月12日電（記者 盧哲）香港灼見名家傳媒11日在香港海洋公園萬豪酒店舉行周年論壇暨十周年慶典，香港特區行政長官李家超擔任主禮嘉賓，多位具影響力的演講嘉賓出席討論及對談環節，剖析最新的國際形勢及香港發展。



在活動上，灼見名家傳媒社長文灼非首先表示，過去10年間，眾多名家在平台上撰寫文章、拍攝視頻，分享真知灼見，對社會產生了深遠影響。今年論壇創下歷史新高，吸引逾550位嘉賓出席。他說，這10年發展可謂幸運而充滿挑戰，自灼見名家成立以來，遇上了多次社會危機，如“修例風波”、新冠疫情和中美貿易戰等。但正如中國傳統智慧所說，危機中蘊含機遇。周年論壇從未中斷，始終堅持“艱險我奮進，困乏我多情”的精神，不斷迎接挑戰，為社會的長遠發展貢獻寶貴的見解。文灼非表示，特朗普再度入主白宮，地緣政治又將有一番風雲變幻，灼見名家將持續關注社會發展，竭力創作有深度的內容。



香港特區行政長官李家超在致辭中提到，香港是外向開放型經濟體，全球經濟、投資、社會環境不斷變遷，香港面對各種機遇和挑戰，但在“一國兩制”的獨特優勢之下，香港的機遇大於挑戰。要把握機遇，我們必須看清方向，準確識變、科學應變、主動求變。



展望2025年，李家超提出三個重點方向：第一，我們要體現愛國愛港力量於實際行動，共同建設香港。第二，我們要主動識變、應變、求變，自我革新，推陳出新。香港的商界和企業家都是香港發展的參與者和受益者，更應該是貢獻者，而不是旁觀者、不只做評論員。面對經濟轉型期，香港每一個行業都應該由自身做起，坐言起行，積極把握變革良機，以實際行動建設香港家園，與香港同發展、建未來。第三，我們要擴闊全球網絡，在世界舞台上說好香港故事。