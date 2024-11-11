涉險過關　石破茂仍面臨諸多考驗

中評社北京11月11日電／日本國會11日舉行首相指名選舉，自民黨總裁石破茂在眾議院投票中歷經兩輪角逐涉險過關保住首相之位，避免了淪為二戰後日本最“短命”首相的命運。



新華社報導，分析人士指出，由自民黨和公明黨組成的執政聯盟此前在10月的眾議院選舉中遭遇失利，面臨下台危險，但由於在野黨未能形成統一力量，石破得以繼續執政。不過，他在接下來的執政之路上仍面臨諸多考驗，特別是明年夏季的參議院選舉將是一道重要關卡。



暫時涉險過關



日本憲法規定，眾議院選舉後30天內必須召集特別國會重新選舉首相。11日上午，剛組建一個多月的石破內閣根據相關程序宣佈集體辭職。同日，日本召集特別國會，並于下午進行首相指名選舉。石破憑藉執政黨在參議院的多數優勢在參議院投票中贏得首相提名。但在眾議院投票中，他得票最多卻未能超過半數，因此需要與得票排名第二的最大在野黨立憲民主黨黨首野田佳彥進入第二輪角逐。第二輪投票中，石破獲得221票，超過野田的160票，以相對多數贏得眾議院提名，從而最終當選日本第103任首相。



在日本現行憲法下，眾議院此前只發生過四次首相指名選舉進入第二輪投票的情況，上一次還是在1994年。石破11日不僅不得不應對眾議院第二輪投票，而且在第二輪投票中得票也未過半，可謂涉險過關。



在10月27日舉行的眾議院選舉中，自公執政聯盟議席數大幅下滑至215席，未達到過半數所需的233席。根據相關規則，首相指名選舉眾參兩院的投票結果中，眾議院投票結果具有優先地位。因此理論上講，只要在野黨能在眾議院形成有效合力，就有可能實現“政權更替”。



然而，作為第二和第三大在野黨的日本維新會和國民民主黨要求本黨議員在兩輪投票中都支持自己的候選人，導致野田在眾議院的票數始終無法超過石破，石破得以最終勝出。《讀賣新聞》分析指出，儘管立憲民主黨積極拉攏其他在野黨，但其與各黨在基本政策上存在差異，因而無法主導在野黨的團結。

