眾議院選舉大敗的石破茂為何還能任日本首相？

中評社香港11月11日電／日經新聞網分析指出，在日本眾參兩院11月11日下午的本會議上，石破茂再次被選為日本首相。在10月底的眾議院選舉中，石破茂率領的自民黨和聯合執政的公明黨的議席數跌破半數，但在執政黨成為少數派的眾議院首相指名選舉中，石破茂雖然沒有獲得半數以上的票數，但票數超過了立憲民主黨代表野田佳彥，最終被選為首相。這被認為是自民黨內要求石破茂下台的呼聲並不強烈，沒有出現“造反票”。



在執政黨在眾議院席位不到半數的情況下，如果自民黨內發生內訌，存在導致政權喪失的可能性，且考慮到預算編制、審議工作以及即將到來的參議院選舉，自民黨內暫時採取觀望態度。



在自民黨總裁選中，與石破茂爭奪的高市早苗等爭取成為潛在首相候選，但目前並未顯現出立即推翻政權的意圖，原因在於他們自身陣營的落選情況較為嚴重。批評石破茂的舊安倍派在2023年12月時已經減少到僅剩22人，減少幅度達到六成。



高市早苗在自民黨總裁選舉時的20名推薦人中，在10月底的眾議院選舉中有7人未能當選或未參選，其中包括前總務相鈴木淳司和高鳥修一等。曾拒絕在石破茂政權中擔任職務的小林鷹之的推薦人中，也有6名議員未能當選。



推薦人未當選或未參選，意味著支援勢力的縮小。相比之下，石破茂的推薦人中有5人未能當選，小泉進次郎的推薦人中有3人未能當選，官房長官林芳正的推薦人中僅有2人未能當選。對比之下，對高市早苗、小林鷹之的打擊更大，現階段他們不得不集中精力鞏固自己的基礎。



過去，自民黨曾有反主流派因眾議院選舉失利而要求首相辭職的情況發生。例如，1979年自民黨通過保守係無黨派的追加公認勉強保住了過半數席位，當時福田赳夫和三木武夫等人要求大平正芳首相辭職，而田中角榮前首相則支援大平正芳，展開了長達40天的“抗爭”。



當時自民黨在國會中的首相指名選舉發生分裂，經過決選，大平正芳成功連任。翌年在野黨提出不信任案，在福田、三木派系缺席的情況下通過。大平正芳內閣隨後解散，舉行了首次的眾參兩院同時選舉。



自民黨高層的一位成員表示：“現在沒有人準備下決心去推翻石破茂”。與40天抗爭時期不同，現在並沒有一個廣泛認同的替代石破茂的候選人。



目前，雖然自民黨內一些不滿的議員聚集在高市早苗和小林鷹之身邊，但他們並沒有形成強有力的統一力量。



今後，第二屆石破內閣在眾議院中以少數派的身份開始運作。如果沒有獲得國民民主黨等在野黨的支援，將很難通過預算案和法案。



預計到2025年度預算案春季通過之前，自民黨內部沒有餘力進行權力鬥爭。高市早苗的一名親信表示：“現在誰做首相都很難。雖然石破茂對眾議院選舉負有責任，繼續擔任首相一段時間也可以”。



日本在2025年夏季將舉行參議院選舉。如果屆時執政黨成為少數派，在野黨提出的不信任案可能會通過。在執政黨與在野黨對峙的情況下，隨時可能面臨眾議院解散和總選舉。



如果在當前課題的預算案通過後，石破茂的支持率依舊低迷，那麼自民黨內將可能會出現更強烈的辭職呼聲，尤其是考慮到選舉的影響。舊安倍派的“五人小組”之一指出：“石破茂政權恐怕撐不到參院選舉”，不少人正在等待局勢的變化。