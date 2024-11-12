李家超：商界企業家應是香港發展的貢獻者

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月12日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超11日表示，國際格局正深刻調整，在“一國兩制”的獨特優勢之下，香港的機遇大於挑戰。他指出，香港的商界和企業家都是香港發展的參與者和受益者，更應該是貢獻者，而不是旁觀者、不只做評論員。面對經濟轉型期，香港每一個行業都應該由自身做起，坐言起行，積極把握變革良機，以實際行動建設香港家園，與香港同發展、建未來。



香港灼見名家傳媒11日舉行周年論壇暨十周年慶典。李家超在此間致辭時表示，謀大事必先觀大勢，開新局必先知局變。當今世上，地緣政治波譎雲詭，紛爭衝突持續不斷，經濟全球化出現逆流，貿易保護主義盛行，環境氣候挑戰嚴峻。國際格局正深刻調整，國際間的關係也出現巨大變化。面對世界百年未有之大變局加速演進，我們必須要通過歷史看現實、透過現象看本質，敢於變革，掌握先機。



李家超說，世界經濟重心東移，“全球南方”群體性崛起，在促進世界和平、維護公平正義、合作應對全球性挑戰方面發揮著越來越重要的作用，是世界大變局的鮮明標誌。今年是中華人民共和國成立七十五周年。過去四分之三個世紀以來，國家實現偉大飛躍，已成為世界第二大經濟體、貨物貿易第一大國、外匯儲備第一大國、製造業第一大國，載人航天工程攻堅克難，科技創新實力雄厚，國際影響力舉足輕重。國家是推動亞洲以至世界發展進程上的一個重要力量，堅持走和平發展道路，凝聚各國攜手構建人類命運共同體。



李家超表示，在“一國兩制”下，香港擁有“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，同時集中國優勢和國際優勢於一身。國家始終是香港最堅強的後盾，國家的支持是香港繁榮穩定的重要基石和力量。香港是國際金融、航運、貿易中心，擁有高度國際化、市場化的營商環境。香港法治傳統源遠流長，稅制簡單、低稅率，人才通曉兩文三語，基礎建設世界前列。香港的實力備受國際肯定。今年，香港再次獲國際獨立報告評為全球最自由經濟體，國際金融中心地位重回全球第三、亞洲第一。今年，香港的競爭力上升兩位至世界排名第五，國際航運中心發展指數排名第四。香港在各項報告內包括“國際貿易”、“商業法規”、“投資管理”等排名維持全球第一。這些成績反映香港在“一國兩制”制度優勢下，不斷力爭上游，再創高峰。