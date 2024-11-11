中國空軍加快殲-35A等新型戰機科研試飛

中評社北京11月11日電／新華社報導，記者11日獲悉，空軍正積極推進殲-35A等新型戰機科研試飛，以裝備升級換代助推部隊現代化建設闊步前行。



殲-35A飛機是我國自主研製的中型隱身多用途戰鬥機，具有低可探測性和良好的飛行性能，綜合作戰效能優異。



今年是中央軍委授予空軍某試飛大隊“英雄試飛大隊”榮譽稱號10周年。近年來，空軍持續推進以殲-35A為代表的一系列新型戰機科研試飛，不斷加快新機換裝速度。空軍試飛部隊堅持作戰需求牽引，勇當藍天開路先鋒，不斷探索飛機性能極限和邊界，按計劃完成發動機空中啟動、大迎角試飛等一系列高難度高風險課目，推動我國航空武器裝備建設實現跨代發展，實現了從中小型到大中型、從有人到無人的跨越，為人民空軍換羽高飛注入新動能。



即將在第十五屆中國航展上首次亮相的紅-19地空導彈武器系統、新型察打一體無人機等裝備將助推空軍現代化建設和戰略轉型取得新成果。



成立75年來，人民空軍高飛遠航。隨著殲-20、運-20等新機新裝批量入列，人民空軍不斷由陸空海空向遠洋空天拓展能力，由國土防空向空天一體、攻防兼備全面跨越，先後攻克了一大批事關國家核心競爭力和部隊戰鬥力的尖端技術，加速提升戰略打擊能力、戰略運輸能力、戰略預警能力，向著建軍一百年奮鬥目標加速奮飛。