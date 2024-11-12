唐英年：改革需要政府和商界“有機結合”

全國政協常委、香港西九文化區管理局董事局主席唐英年（右）（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月12日電（記者 盧哲）全國政協常委、香港西九文化區管理局董事局主席唐英年11日在香港表示，香港商界並非“口說派”，是愛國並願意支持中央、特區政府及社會各界的。他認為，政府和商界要改革、要有實際行動，要“有機結合”、要合作。否則“孤掌難鳴，不會成事”。



香港灼見名家傳媒11日舉行周年論壇暨十周年慶典，多位具影響力的演講嘉賓剖析最新的國際形勢及香港發展。在第一場專題討論“香港新征程”中，全國政協常委、西九文化區管理局董事局主席唐英年提到，西九文化區有如今的成功，全賴社會各界支持。M+博物館成立三周年來已有超過500萬觀眾入場參觀，其中七成來自香港以外地區。他說，文化創意產業除了帶來心靈和生活享受外，更必須推進產業化。而要衡量產業化是否成功，GDP份額是其一。目前金融業佔GDP 22%，貿易業佔16%，航運業佔5.8%，文化產業佔4.5%。他指出20年前在紐約及倫敦，文化藝術已是重要產業。時至今日，倫敦的文化藝術佔經濟生產總值11%，就業人數佔總人口16%，與紐約情況相若。“不出10年，香港文創產業可達到10%，發展空間仍然很大。”



唐英年提到，香港有一國兩制優勢，“有西九之後，香港打文化牌變得更加亮麗，可以和世界一流機構並駕齊驅。”被問到資金方面的情況，唐英年回應說，西九“既是一個產業，又不是一個產業”，首要目標是為社會服務、並非賺錢。



另外，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室近日在深圳召開2024年香港工商界人士座談會。中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍發表講話。唐英年當天對記者表示，從官方發佈的文稿中發出的兩個重要信息來看，均是對特區政府官員、商界及社會的鞭策。