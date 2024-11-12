陳坤耀：特朗普上台新形勢 香港可另尋突破

著名經濟學家、嶺南大學前校長陳坤耀教授（左）（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月12日電（記者 盧哲）著名經濟學家、嶺南大學前校長陳坤耀11日在香港出席論壇時表示，在特朗普出任美國總統後形成新的地緣政治形勢下，香港或可與中東國家等加強經貿關係，從而有所突破。



香港灼見名家傳媒11日舉行周年論壇暨十周年慶典，多位具影響力的演講嘉賓剖析最新的國際形勢及香港發展。在第一場專題討論“香港新征程”中，著名經濟學家、嶺南大學前校長陳坤耀談到特朗普當選美國總統後的形勢時表示，這確實是一個百年一遇的大變局，但他不擔心特朗普上台會有很壞的變化。因為美國民主黨對中國的影響更深遠，對中國的戒心也較深，美國“重返亞洲”是由民主黨奧巴馬及希拉里時期開始的。而候任美國總統特朗普是商人出身，政治理念不強，態度更靈活，反而會形成新的生機。預計特朗普上台後會放寬資本市場。



另一方面，陳坤耀認為，預計特朗普上台後世界地緣政治局勢會較為放鬆。共和黨黨內的看法及行動較一致，會聯手西方、韓國、日本一起行動。不過，陳坤耀指出，要注意的是，特朗普性格較為自大，“他不是在平等位置去看歐盟，對北約義務及約束的承擔也不太認真，這些特質在他上一個任期已經存在。”



陳坤耀分析，特朗普不但可能對中國額外徵收關稅，亦會對盟友國家徵收最少10%關稅，對歐洲的態度未必如以往友善，而香港及內地在這種地緣政治形勢下有空間發展。從地緣政治上來看，沙特、中東、巴西、包括東盟等國家的資源多、人多、錢多，能夠左右世界大局，可以隨時向美國霸權說“不”，可以跟中國加強經貿關係。陳坤耀認為，香港及內地應與這些國家加強經貿關係。