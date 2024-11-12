李慧琼：香港要主動對外招人才 關注東歐中東

全國人大常委、香港特區立法會議員李慧琼（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月12日電（記者 盧哲）香港灼見名家傳媒11日舉行周年論壇暨十周年慶典，多位具影響力的演講嘉賓剖析最新的國際形勢及香港發展。在主題對談環節“如何打造國際高端人才集聚地”，全國人大常委、香港特區立法會議員李慧琼表示，香港最重要是聚“財”和“才”，國際領軍高端人才跟真金白銀的錢財都重要。她強調，香港要爭取成為國際高端人才集聚地，要主動、積極擴大目標市場，尤其是東歐和中東地區。



李慧琼在談到香港現時的人才政策時表示，高才通目前的確很多人申請，最近特區政府也優化了一些政策，吸引投資人才。她認為，香港最重要是聚“財”和“才”，國際領軍高端人才跟真金白銀的錢財都重要，吸引海外資金可暢旺本地金融市場及其他產業，更好發展香港優勢，融入國家發展大局。



三中全會提出要將香港打造為國際高端人才集聚地，吸引海外人才。李慧琼表示，優才高才計劃已吸引數以十萬計人才來到香港，由特區政府成立、政務司司長主持的“教育、科技和人才委員會”，目的就是統籌推進教育、科技和人才一體化融合發展，擴大銜接連貫，制訂政策推動育才、匯才、科技協同發展，同時推動國際高端人才流入。



李慧琼強調，香港要爭取成為國際高端人才集聚地，要主動、積極擴大目標市場，尤其是東歐和中東地區，因為當地的科研人才十分優秀。她認為，香港本身有“一國兩制”的優勢，有國際化的優勢，除了吸引內地人才，也可主動出擊走出去，吸引東南亞、中東、東歐的人才。“因為地緣政治的原因，吸引美國或西歐的科研人才可能有較大的困難，所以香港要開拓市場。這個世界很大，香港要用好國際化的優勢，做好原本市場之外，尤其是東歐和中東市場是可以努力積極去開拓的。”