中國記協新聞茶座聚焦全球治理中的中國力量

中國記協於11月11日舉辦“中國積極參與全球治理體系改革與建設：歷史、進程與未來”主題新聞茶座（中評社 趙景彥攝） 中評社北京11月12日電（實習記者 趙景彥）11月11日，中國記協舉辦主題新聞茶座，中國人民大學重陽金融研究院王文以“中國積極參與全球治理體系改革與建設：歷史、進程與未來”為主題進行分享。王文指出，中國深度參與全球治理秩體系改革，是全球治理的積極參與者和推動者，為人類社會文明互鑒、共同進步做出了獨特貢獻。王文指出，中國在全球治理中的參與進程可分為以下三個階段：



1978年至2001年是中國融入全球治理階段。中國從政治、經濟、安全等領域融入全球治理。經濟領域，中國吸引外資，積極融入國際貿易體系；安全領域，反對美蘇軍備竟賽，支特防校不擴散行動；政治領域，推動中美建交，緩和與整個西方體系的關係。



2001年至2012年是中國參與全球治理階段。這一時期，全球治理由“西方主導”開始向“東西共治”過渡，中國不斷推進全球金融治理體系的改革，國際金融體系也逐漸接納了中國。此外，中國還深度參與了安全和氣候變化領域的全球治理，如參與聯合國維和行動、推進國際氣候合作等。



2012年至今是中國改革全球治理階段。黨的十八大以來，中國不斷推動主場外交，並在主場峰會中不斷提出改革全球治理的理念和平台，如提出“一帶一路”倡議、建立亞洲基礎設施投資銀行、“構建以合作共贏為核心的新型國際關係，打造人類命運共同體”的戰略目標。

