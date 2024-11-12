特朗普上任將如何影響中美關係？王文答問

中國人民大學重陽金融研究院王文（中評社 趙景彥攝） 中評社北京11月12日電（實習記者 趙景彥）11月11日，中國記協舉辦主題新聞茶座，中國人民大學重陽金融研究院王文以“中國積極參與全球治理體系改革與建設：歷史、進程與未來”為主題進行分享。王文在回答記者問題時就特朗普重新就任美國總統對中美關係的影響予以分析，他表示，中國對特朗普時代可能會加大對中國的遏制政策是有預期的，“我並不認為特朗普有能力遏制住中國發展”，王文說。



王文指出，無論是對華貿易戰還是科技戰，美國對華的遏制政策都沒有成功。



特朗普於2018年對華發動貿易戰，而在過去6年時間裡中美貿易額仍然穩定在6500億美元到7000億美元之間，相較於比貿易戰之前的2017年提升了20%左右。他還提到，科技上中國的芯片研發也取得了巨大突破，華為過去幾年的營業額每年的營收增長都在20%左右。因此，王文認為，面對再度就任美國總統的特朗普，中國也不會讓其對華遏制政策得逞。



王文還提到，過去6年間，美國對中國可謂“大放厥詞”。王文說：“美國用了很多惡劣的語言攻擊中國，甚至抹黑我們的領導人，但是中國政府對美國，我們保持著戰略的克制和戰略的耐心。”



他指出，除了中國外交部對美國採取的必要的話語反擊和批評外，中國沒有一位國家領導人公開批評或貶低過美國，王文說，“不是中國不敢，而是中國保持著戰略的理性、誠意、耐心、韌性和克制，希望能夠管控住中美之間的矛盾。”



王文認為，中國政府始終保持著必要大國責任和理性，這個角度上來講，中國用最大的戰略的耐心管控中美之間的矛盾，也用最大的包容政策推動中美關係的止跌企穩。

