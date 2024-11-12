快評：務實面對統一議題　台灣別無選擇

中評社快評／美國前總統特朗普贏得選舉，即將重回白宮，中美關係、台美關係、台海局勢將受何影響？兩岸有關專家近日都談到相關問題，提出重要觀點。



淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山8日在“2024啟思國際高峰論壇”上指出，特朗普已在營造氛圍，想要跟大陸談一項大交易；台灣就算不想統一，已無法迴避這個議題，不要認為談統一就是“親中賣台”。



中國人民大學重陽金融研究院院長王文11日在中國記協舉辦的“新聞茶座”上指出，美國將會越來越失去對兩岸問題的主導權和決定權，美國打“台灣牌”能發揮的作用越來越少，雖然未來特朗普政府不會放棄這張牌，但一定會受到中國大陸對等反制。王文又說，沒有“台獨”就沒有武統，大陸希望用和平的方式解決問題。



趙春山曾先後在馬英九和蔡英文執政時期擔任過亞太和平研究基金會董事長、兩岸交流遠景基金會董事長，其言論、觀點廣受重視。趙春山認為統一議題已無法迴避，是貼合現實的觀察判斷，是對台灣方面的提醒、警示。



王文另一身份是大陸國務院參事室金融研究中心研究員，是有官方背景的智囊人士。王文看特朗普上台後的中美關係、台海局勢非常有自信，尤其對於兩岸統一前景，王文認為決定權在中國人自己的手裡，如果美國玩火，將加速兩岸統一進程。王文言論反映了大陸官方真實想法。



特朗普即將重返白宮，趙春山等很多專家都預期特朗普會在第二個任期內與大陸在統一方面達成什麼妥協。現實是，台灣當局不想統，但無法避開統一議題；務實面對統一議題，台灣別無選擇。