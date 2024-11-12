中評社北京11月12日電／網評：蓬佩奧被特朗普“拋棄”的原因



來源：大公報 作者：黃復觀



11月10日，當選美國總統的特朗普在社交平台宣布，不會將前國務卿蓬佩奧納入新內閣當中。事實上，就在一個多月前，特朗普還在競選集會上公開稱讚他，何以一夜之間又選擇“拋棄”蓬佩奧？表面原因或許是因為蓬佩奧“太極端”，不符特朗普新政府要求，真正的原因還在於“忠誠度”不夠。蓬佩奧具有問鼎大位的野心，不論此次是以何種身份入閣，都將破壞4年後特朗普的政治遺產，這是特朗普及其身邊利益圈子所無法容忍的。



特朗普在其創辦的媒體“Truth Social”發貼表示：“不會邀請前大使黑莉或前國務卿蓬佩奧加入目前正在組建的特朗普政府。”特朗普及其團隊以如此形式宣布，不排除有兩種考慮：一是以這種迅速方式去消除外界對其組閣的疑問，二是對其他受到邀請入閣者一個“保障”，免除後顧之憂。



蓬佩奧從本質而言，是一個過氣政客，對特朗普是包袱遠大於貢獻。首先，過去幾年間，蓬佩奧曾多次批評特朗普的財政問題、將機密文件帶回私人宅邸，更暗指特朗普“自尊心脆弱、拒絕承認現實”，呼籲共和黨人不要追隨他。即便是選舉後期，蓬佩奧的支持也並非堅決。



其次，蓬佩奧的極端立場，已經不符特朗普的要求。例如，蓬佩奧強烈支持烏克蘭、北約（NATO）和亞太盟友，可以說和特朗普的立場截然相反。《紐約時報》透露，特朗普本人及其大金主薩克斯都認為，蓬佩奧在動用海外軍力上過於急切，尤其是援助烏克蘭的主張，與特朗普選前的停戰承諾大相徑庭。

